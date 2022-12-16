九合一選舉期間，網路社群出現「鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化…進加護病房」等大量假訊息，調查局資安站與高雄市調查處成立專案小組追查，發現疑似大陸網軍透過「Diss纏綿」等18個粉絲專頁及約1552個假帳號，將假訊息分享國內4000個社團，對我認知作戰，呼籲國人注意。

調查局表示，近期網路社群出現大量傳播的假訊息，其內容議題、樣態、規模及散布手法相較以往案例，質與量已顯著提升，境外敵對勢力疑藉創建無法識別真實身分之人頭帳號，利用結構化、流程化之手法，將不實圖文訊息迅速、大量投放於我國內社群，意圖操弄與國內疫情、政治、選情有關之輿論，對我進行認知作戰。

調查局表示，高雄市調查處與資安工作站共同成立專案小組積極溯源，發現有境外不法集團涉嫌以四層分享架構之散播手法，截至10月間止，透過操控「Diss纏綿」等18個粉絲專頁及約1552個假帳號，將「民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化…鄭運鵬進加護病房」等爭議訊息大量散布至國內臉書社群。

該散播手法係以四層式架構，第一層為臉書帳號「潘○心」、「王○靜」、「賈○杉」與推特「郭○芬」、「棟樑○畫棟」等32個拋棄式假帳號，第二層為「Diss纏綿」等18個臉書粉專，第三層為該集團掌控之1552個假帳號，第四層為上層假帳號轉貼分享之四千餘個社團，如上開帳號及社團再對外轉發，散布規模恐達數十萬個帳號。