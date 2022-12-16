林襄是樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」中的一員，爆紅後工作邀約不斷，不只擔任許多節目的主持人，日前還推出寫真書，獲得不少「襄民」支持。豈料，近日驚傳她的身體承受不了高強度的工作，出外景到一半跑去看醫生，讓粉絲們相當擔憂。

林襄昨(15)日在IG上限時動態曬出照片，只見她戴米色毛帽與圍巾，穿著羽絨外套將全身「包緊緊」，專心聽著醫生講解，還配文寫下：「外景到一半真的受不了，跑去看醫生。」並附上一個眼含淚光的表情符號。此番言論讓粉絲們相當擔憂她的身體狀況。

事後，林襄解釋了僅是感冒而已，要粉絲們不用擔心，「只是因為外景到一半跑去看醫生，還被製作單位拍起來，覺得很好笑而已。」另外，她也不忘提醒粉絲們最近變天了，「大家要記得多穿衣服多喝水。」

林襄表示自己去看醫生了，但只是感冒，讓粉絲不要擔心。(圖／翻攝自林襄IG)

事實上，人紅是非多的林襄日前才遭捲入一連串的爭議風波，遭網友惡意留言攻擊，導致心理備受影響，一度陷入憂鬱。不過，近來她的工作滿檔，也在努力調適自己的心情，相信粉絲們很快可以在電視上看見她充滿活力與陽光笑容的身影。