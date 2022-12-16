美國第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年遇刺案新一批相關機密檔案今天釋出，不過白宮以國安為由暫時保留數千份文件。

甘迺迪1963年11月22日在德州達拉斯市（Dallas）遇刺身亡，享年46歲。負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）認定是前陸戰隊神槍手歐斯華（Lee Harvey Oswald）單獨犯案，槍殺當時頗受愛戴的甘迺迪。

但這個正式結論難以平息對甘迺迪遇刺幕後藏有恐怖陰謀的質疑，政府煞費苦心釋出相關文件，更讓各種陰謀論藉機加油添醋。

法新社報導，國家檔案局（National Archives）說，今天公開的新一批檔案共有1萬3173份文件，總計約500萬頁的甘迺迪檔案現已釋出97%。

美國總統拜登在一份備忘錄中說，為數「不多」的文件會應某些「單位」要求持續保留，但未具體說明是哪些單位。

美國中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）先前都曾要求保留文件。

拜登說：「有必要暫時延後公開這類情資，以免國防、情報任務、執法或外交關係行動受到可識別的傷害。」

研究甘迺迪案的學者曾說，國家檔案局持續保留的相關文件，不太可能含有任何爆炸性內容，也不太可能平息猖獗的陰謀論。

歐斯華當年暗殺甘迺迪，兩天後在移監時被夜店老闆魯比（Jack Ruby）槍殺身亡。

美國政府今天釋出的文件，有一大部分是關於歐斯華行刺前數週、數月乃至數年的通聯和出國旅行等資料。

歐斯華1959年叛逃到蘇聯，但1962年回到美國。

最新釋出的文件中，有一份是1990年細述一名曾任職前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）官員的任務報告；此人說，歐斯華叛逃後被KGB吸收，但內部認為歐斯華「有點瘋癲，難以捉摸」。

這名官員說，KGB在歐斯華因憂鬱和思鄉而返美後就沒有進一步聯繫，KGB「從未派他去殺甘迺迪總統」。

另一份1991年文件引述另一名KGB消息人士的話說，歐斯華「從來都不是一名受KGB控制的特工」，不過KGB在「他待在蘇聯期間，時常密切關注他」。

數以百計書籍和電影為陰謀論推波助瀾，例如奧利佛史東（Oliver Stone）執導的1991年電影「誰殺了甘迺迪」（JFK）一度掀起話題。這些作品將矛頭指向美國的冷戰對手蘇聯或古巴，還有黑手黨，甚至是甘迺迪的副手詹森（Lyndon Johnson）。

政府依據1992年10月26日國會通過的法律釋出文件，法條規定國家檔案局保存的未經編輯暗殺案相關檔案，應在25年後公布。

前總統川普執政時，國家檔案局也曾釋出數千份甘迺迪遇刺案相關文件，川普政府當時也基於國安理由保留部分檔案。