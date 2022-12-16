2022進入尾聲，馬上就要迎來2023年，許多民眾都相當關心自己的運勢，希望新的一年能有個好的開始。對此，大陸「星座女神」莫小奇近日公佈2023年財運爆棚的3個星座，分別為牡羊座、天秤座和雙魚座。

▍牡羊座

牡羊座在2023年財運會持續上升，一整年的財運都相當不錯，特別是2月下旬到3月初，在金星和木星的雙重影響下，賺錢的途徑變多、積極性增強，收入也直線上升，還會有許多意外之財。6月初至7月下旬，偏財運再度提升，可能會經常收到禮物和紅包；就連隨手買個樂透都可能中獎。總結，牡羊在2023年會深刻體會到財富帶來的快樂。

▍天秤座

天秤座在2023上半年財運平穩，3、4月份時有機會拿到一筆獎金或利息，得以緩解經濟壓力。下半年木星會進入天秤的偏財宮，不僅賺錢機會變多，在投資方面也會有好運，買進的基金、股票、債券，後續都會有明顯的漲幅，若是能把握這段時間，資產將會加倍成長。但提醒天秤座投資還是有風險，要多去研究、學習相關知識，切記不可盲目跟風投資。

另外，天秤座會從客戶、伴侶、合夥人中得到更多資源和財富，甚至有人主動找天秤投資商品，或是介紹新客戶，進而擴大了收入範圍、實現財產升級，合作共贏是可以嘗試的一條道路。

▍雙魚座

雙魚座的好運集中在2023上半年，從年初就開始接踵而來，必須好好珍惜每一次擴充財庫的機會。1月底金星到雙魚本命宮，會帶來獎金、分紅、利息等意外收入，可能會在不知不覺中賺進了不少錢。3月時金星和木星相遇，會充分展現雙魚的價值與能力，帶來更多正財收入的可能，這時，若有加薪需求，可以大膽提出。4月20日為食新月，點燃雙魚對金錢的渴望和熱情，在接下來的3至6個月，只要目標明確，堅定朝該方向努力，將能在天象守護之下，加快實現財富自由的夢想。