不少女孩都害怕婚後得面臨難解的婆媳問題，一名準新娘表示，她與男友交往5年，前陣子原本決定結婚，直到開始規劃婚姻事宜，意外撞見大嫂在未來婆家的悲慘地位，讓她瞬間反悔「不結婚了」，甚至直接提分手，文章曝光後引發熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，她與男友交往5年，前陣子決定結婚，雙方談好不辦婚禮，簡單到事務所公證，跟兩家人及共同朋友在餐廳吃飯、拍個婚紗照就好，而費用一人出一半，省下的錢就當買房頭期款，因為她堅決不要住婆家，「與其讓男友兩方為難，我自己也不想受委屈，不住一起才是最好」。

原PO表示，交往期間自己曾到婆婆家，當時感覺對方的家庭還蠻和樂的，長輩也感覺很開明，沒想到結婚前再去時，卻發現未來婆家對大嫂的態度相當差勁，對方懷孕頂著大肚子在做家事時，男朋友的大哥不僅不去幫忙，未來婆婆甚至在一旁碎念「沒工作是米蟲，都靠大哥養」，讓原PO十分震驚「感覺他們好像認為我一定會嫁進去就不裝了」。

不僅如此，期間未來婆婆還不斷暗示她辭掉工作「開始備孕」，慫恿她住家裡比較省錢，而男友聽到後竟也附和「男主外女主內」的看法，交往期間他就曾說過，女生在工作上沒必要那麼有企圖心。

男友的舉動讓原PO發現他並不是一個能調停她跟婆家的角色，加上價值觀的不合，又看到大嫂那樣，原PO擔心未來若是因為懷孕無法工作，自己會不會也被那樣糟蹋，所以她悔婚了，「我說我不敢嫁給他了，婚事就這樣吹了，我就是不要結這個婚了」。

男友聽完後暴怒，「說我小題大作，說他家就是這樣傳統，很正常，但我還是決定我不只不要嫁了，我還要跟他分手，而且說走就走」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言支持原PO的決定，「很喜歡女生有這種觀念，結婚要的是更多理性的思考，如果不能讓自己更好，實在沒必要淌這種渾水」、「我前女友也曾說過『既然結婚沒有比較好，那幹嘛要結這個婚？』，如果兩個人在一起沒有比較好，那一個人也沒有不好」、「感覺你男友真的坦不住，支持你」、「你根本人間清醒好嗎？聽起來就很傳統很可怕…」、「你是低卡女性楷模啊！看情況不對，說分就能分，不拖泥帶水的」。