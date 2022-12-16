泰山(1218)詹皓鈞董事今(16)日上午十點半，由明永法律事務所曾益盛律師陪同，赴台北地檢署遞狀申告，向龍邦國際劉偉龍董事長提出妨害名譽加重毀謗告訴。

泰山在日前以迅雷不及掩耳的速度處分手上金雞母全家股票後，大股東龍邦(2514)氣得跳腳，並在記者會中用土匪、強盜等詞指控，並說泰山詐欺、偷股東資產等等。

泰山強調，這些都是不實指控，因此決定按鈴提告。泰山將委託律師曾益盛陪同董事詹皓鈞，代表泰山詹景超、詹逸宏、詹皓鈞三位董事，今日早上十點半將將到北檢遞狀申告。

泰山經營權之戰吵得沸沸揚揚，龍邦和其子公司目前持有泰山是46.92%股權，在泰山火速處分全家近2成股權後，龍邦質疑泰山出售全家股權，是觸犯公司法185條，並指出，已向法院提出定暫時狀態假處分，請求禁止執行今年12月2日董事會通過擬處分所持有全家股份行為。

泰山指出，經營階層在111年12月2日召開董事會，決議及授權董事長於不超過43,500張範圍內處分全家公司股票，決策過程曾徵詢外部律師專業意見，並經審計委員會及董事會充分討論，再經董事會決議及獲多數董事同意、支持後，始進行出售程序，故處分過程完全合法。

泰山說，本業為食品產業，而非投資產業，縱出售全家公司持股亦不會影響本公司食品本業，故本公司經營階層所為處分全家公司持股一事，亦未違反公司法第185條規定。