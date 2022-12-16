【旅奇傳媒/記者-張偉浩】位於東西古文明十字路口的土耳其，有著種族與宗教的各式融合與衝突，造就了此地文化多元與古老帝國並存，隨著朝代的更迭，遺留下無數的歷史遺產，讓人嘆為觀止。

土耳其以傳奇的歷史、地景成為許多旅人想一探究竟的國度，面積遼闊的東部，與西部旅遊況味完全不同。晴天旅遊指出，相較於大家熟知的西部經典路線－卡帕多奇亞、棉堡、蕃紅花城…等城市，土耳其東部是人類最早文明美索不達米亞－平原底格里斯河與幼發拉底河的發源地，歷經了亞述帝國、烏拉爾圖王國、亞美尼亞王國的建國，以及波斯帝國、亞歷山大帝國、鄂圖曼帝國的征服，無論是建築與藝術都有極大的觀賞性，更是喜好歷史的玩家們值得到訪之處。

哈蘭是一座公元前2250年的古城，曾是亞述帝國的首府、經濟文化重心，也是全地區的糧食供應中心，當時的諺語說︰「哈蘭糧食到，大家都吃飽；哈蘭糧不到，大家都餓倒」，至今還有人居住，並維持著傳統的蜂巢泥屋、生活與服裝，讓人彷彿穿越了時空一般的驚嘆。

▲凡湖是世界上海拔最高的山中湖之一，也是古代亞美尼亞人心中的珍珠。 圖：shutterstock／來源

▲擁有彩色雙眼的神秘土耳其凡貓。 圖：shutterstock／來源

時序來到了公元前9世紀的烏拉爾圖，凡城是當時的首都，踏上古都往下方可見一片黑色岩層，為先前的舊城遺址，往前方眺望可見土耳其藍的凡湖，還能探尋當地特有種-凡貓，兩隻眼睛顏色分別為藍色與琥珀色，據說是當時大洪水退後，諾亞方舟最後停靠在亞拉拉特山後下來的貓，至今亞拉拉特山還保有形似諾亞方舟的殘骸的地形。讓凡城、凡湖，與亞拉拉特山交織出的傳說，蒙上一層神秘的面紗，讓人神往。

▲亞拉拉特山一直以來被認為是大洪水發生之後，挪亞方舟停泊的位置。 圖：shutterstock／來源

此後的亞美尼亞王國也將亞拉拉特山視為聖山，但在突厥人征討之後，被迫移居現在的高加索山山腳下，當時的首都阿尼古城，也因為宗教與人種的不同，一度成為了廢墟，後雖然經歷帖木兒、波斯與鄂圖曼的統治及修復，阿尼的城貌仍然日漸褪色，最後在18世紀中葉棄城。對於亞美尼亞人來說，他們的古都與聖山現今都在土耳其境內，是他們心中永遠的傷痛，也讓此地有種遺世獨立的淒荒之美。

▲內姆魯特山頂峰是科馬基尼國王安條克一世為自己打造的陵墓。 圖：shutterstock／來源

晴天旅遊指出，來到土耳其東部旅遊，先不探究深度廣度，一處山頂峰充滿巨大神秘人頭雕像的「人頭山」，絕對是不可錯過的景點！此為科馬基尼國王安條克一世的陵墓，正式名稱是內姆魯特國家公園，1987年就已納入聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產名單。

位在敘利亞以北和幼發拉底河的科馬基尼王國，是安條克一世建於亞歷山大帝國分裂後的小王國。安條克一世運用父系波斯文化、母系希臘文化的出身，在東西十字路口夾縫中求生存。 他結合當時兩種主流文化，將波斯和希臘諸神都視為神靈，也把自己認為與神一樣偉大。因此，來到這裡可以看到朝東與朝西的各4座神像，無論是黃昏、破曉都有截然不同的美。

無數朝代的演變，土耳其東部依然完好保存著當時的建築奇觀，成為旅人察今知古的一頁篇章，值得一生必訪。

東部土耳其行程發表會

日期：2023/1/14 (六) 14:00

地點：晴天旅遊台北總公司 ＜請上網預約＞

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