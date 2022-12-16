【旅奇傳媒/編輯部整理】泰國自10月開始完全開放，吸引了無數的遊客到泰國，旅遊的熱潮正在漸漸回溫，12月10日泰國更是迎來了第1,000萬名旅客，達到2022設定的旅客人數目標。

友善的民眾，充滿藍納文化的氣息，令人垂涎的當地美食，舒爽的氣溫，悠閒的生活步調，五花八門的市集，以及大自然的美麗景緻，高CP值的住宿，都是吸引台灣旅客想要去的原因。

▲清邁美食－咖哩雞麵。 圖：泰國觀光局／提供

因應市場需求，各家航空公司紛紛開啟飛往清邁的航班，包括AirAsia航空，2022年12月15日復航清邁，每週3班；長榮航空將在2023年1月1日復航清邁，每週7班；中華航空則在2023年1月20日復航清邁，每週4班。

涼季的清邁，正是百花齊放的時節，旅客可以開啟賞花行程。在泰國北部，清邁的山脈、公園和花園在美麗的陽光下綻放出季節性的花朵。推薦清邁幾個賞花的地點，包括安康皇家農業站、茵他儂山拖鞋蘭花保育中心，康汪皇家計劃開發中心滿山的美麗櫻花等。I Love Flower Farm是擁有美麗瑪格麗特和切花花園的農場；Rai Dok Lom Nao則是個可愛的馬鞭草花丘陵花園，We Flower Village，紫色的菊花覆蓋了整個花園，Khun Pae 皇家計劃是泰國最大風景如畫的繡球花田。

新年假期正是前往清邁的最佳時機，歡迎在舒爽的泰國，辭舊歲，歡喜迎新年！

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