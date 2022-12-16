在《延禧攻略》中演「富察皇后」走紅的43歲秦嵐，昨(15日)被陸媒爆出有新戀情，對象是小她10歲的魏大勛，兩人到三亞飯店過夜，隔天手勾手走出，關係不言而喻。而魏大勛先前才被爆料與流量女神楊冪交往，接連兩任女友都是女神級的人物，又都是姊弟戀，外界好奇他有何背景，原來他的父親是東北知名的房地產大亨魏绍林，讓魏大勛有「最勤儉富二代」封號。

33歲魏大勛2008年演出偶像劇《蘇菲日記》出道，就讀中央戲劇學院表演系畢業的他，代表作品有《相愛穿梭千年2：月光下的交換》、《梔子花開》，他曾在2PM成員Nichkhun引薦下簽入韓國JYP娛樂，演出中韓合拍電影《握緊你的手》，但2017年約滿後，魏大勛便不再續約，自立門戶開工作室繼續闖蕩演藝圈。

魏大勛年輕時是個小胖子。（圖／取自網易娛樂）

而魏大勛出身不凡，爸爸魏紹林90年代在大陸東北地區的房地產業就小有名氣，之後跨足投資了科技、金融、影視等多項領域，曾是9家公司的法人代表，傳聞中魏紹林在魏大勛成年後就把名下部份股份轉給兒子，並替魏大勛注資約2千萬的房地產公司，讓魏大勛無後顧之憂的在台上發光發熱。

2019年魏大勛和楊冪被拍到穿情侶鞋逛展覽，兩人戀情因此曝光，更傳出魏大勛小時候就是楊冪的粉絲，還因為年輕時身材較胖，看了楊冪的《神鵰俠侶》後才立志減肥、出道當明星，1年內從瘦回183公分、70公斤的標準體重，甚至還圓夢跟偶像交往，羨煞不少粉絲。而他雖然出身富貴卻不揮霍，曾為了上綜藝節目自己買染髮劑，結果染到皮膚受傷，還傳出他上節目時小心翼翼，受訪時才坦言身上的名牌衣服都是借的，因擔心弄壞才在節目上放不開，被外界稱為最勤儉富二代。