台鐵春節期間訂票期程。(台鐵提供)

明年春節從1月20日（小年夜）起到1月29日（周日，元月初八）共放假10天，台鐵今（16）日宣布明年1月18日（周三）至1月30日（周一）止共計13天的春節火車票，將於下周三（21日）零時起分三波陸續開放訂票。

台鐵表示，春節連假期間全線加開各級列車總計287列次、加掛車廂144輛次，其中包含1月20日至1月29日加開樹林－宜蘭-花蓮區間快車40班；1月19日至20日及1月28日至29日加開8班東部幹線實名制自強號列車；1月19日至29日加開南迴線列車22班；1月20日至1月29日加開西部幹線七堵-高雄區間快車40班，另於連假離峰時段（1月19日及1月28日）加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

本次春節疏運分三波陸續開放訂票：首先是下周三（21日）零時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票；接著下周四（22日）零時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年1月30日車票。最後是加開的8班東部幹線實名制自強號列車，下周五（23日）零時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、民國111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者的配偶及直系血親一親等，可實名制預訂車票。

台鐵補充，春節疏運期間的1月18日至1月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

另花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工6班專車，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣布票務事宜，台東部分由台鐵代售，開放訂票期程將配合台東縣政府，另行公告。

相關加開列車車次、時刻，本周日（18日）起可於台鐵局官網https：／／www.railway.gov.tw及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵春節期間東線區間快班表。(台鐵提供)

台鐵春節期間東線實名制班表。(台鐵提供)

台鐵春節期間南迴線班表。(台鐵提供)

台鐵春節期間西線區間快班表。(台鐵提供)