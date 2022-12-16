印尼漁工工會(SPPI)來台在與高雄市魷秋刀、鮪延繩釣2大遠洋漁業公會共同簽訂印尼漁工合作契約的前夕，特別拜訪高雄市長陳其邁，陳其邁非常重視此次印尼漁工工會來訪，並表示身為海洋城市的高雄，對外籍船員友善的勞動環境，以及提升外籍船員勞動權益相關的政策與議題，一直持積極且開放的態度。由遠洋漁業界牽起橋樑，在大家的努力下，簽約後，不只希望能做到國際產業資源整合、增進勞資雙方互信與合作、提升外籍船員人權等目的，也創造城市與城市間的鏈結，期盼未來與印尼政府有更多的技術訓練及學術交流。陳其邁表示，遠洋漁業與船員共榮共存，期待透過這次簽約，能使業者及船員間未來能一起創造雙贏共好的遠洋漁業工作環境，而城市與城市間也將發揮1+1大於2的可能性。

印尼漁工工會(SPPI)在與高雄市魷秋刀、鮪延繩釣2大遠洋漁業公會簽約前，拜會高雄市長陳其邁。（高雄市海洋局提供）

春億6號漁船已裝設先進的船員監控系統。（高雄市海洋局提供）

而日前美國在台協會(AIT)、行政院農業委員會漁業署、台灣區遠洋鮪延繩釣公會及印尼漁工工會(SPPI)前往高雄市前鎮漁港，登上春億6號(CT8-0150)遠洋魷釣漁船參觀，漁船裝設有船員監控系統(Crew Guardian)，系統與船上監視器連接，可識別並計算各船員在甲板等工作區域內的活動時數，避免超時工作，此外，當有船員遊走在甲板邊緣等危險區域或不慎遭浪擊落海時，系統可迅速發送警報予船長知悉，這是以台灣創新科技改善漁業人權的成功範例，船主台灣區遠洋鮪延繩釣公會理事長林毓志表示，當在外籍船員的工作條件確實得到保障時，台灣漁業產品才能有暢通銷售的管道。

印尼漁工工會(SPPI)是印尼政府核准設立之產業工會，會與國外產業團體合作，從招募、訓練、登船、返國，採取一條龍服務，我國遠洋漁業業者可以透過該公會引進具專業技術性的漁業勞動人力，建立合作窗口後，能更加精進外籍船員的各項人權保障事項，高雄市政府樂觀也期待印尼漁工工會(SPPI)與2大遠洋漁業公會能順利合作，尤其選在本市簽訂印尼漁工合作契約，不僅說明高雄市在產業發展的用心，更象徵著漁業人權向前邁出更大的一步。

高雄前鎮漁港為全台灣最大遠洋漁業基地，每年可為高雄帶來約280 億元的遠洋漁業產值，其中高雄籍遠洋漁船的漁獲量一直居全國之首，市府在與各方合作下，爭取80億元的前鎮漁港建設專案計畫經費來打造全新的前鎮漁港，未來希望前鎮漁港帶往國際的舞台，打造成為一個更新穎、更國際化的遠洋漁港，也讓周邊的產業密切串聯，成為區塊產業鏈，也成為高雄市不可或缺的核心產業。

前鎮漁港建設專案計畫也特編列3.6億元來打造多功能船員服務中心，預計於112年2月後完工，提供更多可供船員休憩、運動、住宿、餐飲及宗教等空間，希望完善服務環境，未來各類漁船在漁汛期返港時，船員們有更好更妥適的活動空間。