歐洲央行(ECB)在周四放慢了激進升息腳步，連同英國央行和瑞士央行，以及周三的聯準會，皆升息50基點(2碼)。此前歐洲央行已連續兩次升息75基點。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在新聞會上指出了一個令市場關注的重點，稱預計歐洲央行將在一段時間內繼續加息50基點，而且歐洲央行還沒有「轉向」。

據了解，在此次政策會議中，各方官員激辯，最後拉加德提出一方案，即在新聞會上宣布加息50基點，並且會釋放出有關對抗通膨的「強硬」訊息，因而擺平了ECB各方意見，包括平息了堅持升息75基點的官員看法。

據知情人士透露，一些官員表示，只要拉加德在新聞發佈會上傳達出強硬的訊息，就可能接受50基點的作法。

歐洲央行的這些訊號並非是市場想聽到的。此前由於預期通膨和利率已經見頂，市場曾經強勁反彈。

政府債券市場遭受重創；隨著價格下跌，對利率敏感的兩年期德國國債殖利率飆升24基點，創下自2008年以來的最大單日漲幅。

義大利國債殖利率最後上漲近30基點，為4.13%，且歐洲股市下跌近2.85%。

歐元區通膨率在11月小幅回落到10%，引發市場猜測，認為歐洲央行的注意力，可能會從遏制物價中移開。

Aviva Investors的利率主管Ed Hutchings說，預計歐洲外圍國家的債券將從現在開始「掙扎」，而整體的歐洲債券將獲得較少的支持。

因此市場人士表示，各個主要央行發出的訊號是明確和響亮的，抑制通膨的戰爭還未結束，要忘掉年終金融和股票市場的上漲行情，忘掉聖誕老人。