美國聯準會貨幣政策決策會議（FOMC）雖如市場預期，宣布放緩升息幅度至2碼，使聯邦基金利率升至4.25～4.5％，但在今年已累計升息17碼後，通膨受抑程度仍不理想，預料未來美國通膨將續處高檔、經濟也會因升息而走弱，且本波升息的終點比市場預期的4.75～5％更高，維持鷹派政策立場。

在目前的情況下，元大寶華綜合經濟研究院推論聯準會2023年前3次會期將各升息1碼（或前2次會期分別升息2碼、1碼）至5～5.25％，之後全年不降息的機率較高，讓貨幣環境進入實質緊縮一段時間，並更謹慎地觀察政策效果。由於市場與聯準會對升息路徑的看法不同，且聯準會仍擔心工資-物價螺旋上漲的現象會持續推升通膨，甚至有再調高升息終點的可能。倘若聯準會看法成真，2023年上半年金融市場恐將面臨誤判聯準會政策及必須相應調整利率預期與相關產品評價的再估值（re-rating）的風險。

元大寶華綜合經濟研究院指出，傾向聯準會的路徑前3次會期將各再升息1碼，之所以預期1+1+1升息而不採取2+1升息，主要是因為本次會後只要再升息1碼，政策利率和核心PCE已接近交叉，貨幣環境將進入實質的緊縮，預料聯準會會更謹慎地觀察政策效果。

即使如此，也必須注意利率有再上修的風險，因為近月低於預期的CPI數據和高於預期的就業與薪資表現，讓通膨回降速度出現不確定性，且目前聯準會官員預測資料顯示，利率上行風險仍舊存在。