雲朗觀光集團旗下雲品(2748)為加速實現碳中和營運目標，宣布旗下日月潭雲品溫泉酒店19日起推出「負碳排」加價購選項，以自願性購買碳權進行碳抵換，攜手旅人以雙倍抵銷碳排放量，成為台灣飯店業率先加入國際碳交易市場的公司。

雲品說明，此次針對日月潭雲品住房推出「負碳排」（Carbon Negative）加價購，讓旅客入住飯店可自願選擇加價由雲品代為購買碳權，同時集團再加碼購買同等價值的碳權，不只落實碳中和更首創推動負碳排，以自願性購買碳權進行碳抵換。

雲品長期關注永續議題，近年落實諸多節能減碳具體措施，如不提供一次性備品和瓶裝水、增設廚餘機、提升在地食材比例與食農教育的落實、飯店內餐廳為溯源餐廳、定期舉辦淨潭與推動潭區環保杯的使用、SDGS課程推廣等。

硬體部份，雲品除了中水回收再利用、能源效率提升設備、汙泥防治設備、中央監控節能設備等均已持續完備，日月潭雲品成為全台首家獲得CU-GSTC「全球永續旅遊認證」的五星級酒店，今年亦與台北君品取得ISO 50001能源管理系統認證，持續降低對環境衝擊。

雲品持續思考如何擴大參與層面，經歷2年的碳足跡盤查，與台泥資訊以飯店全年的原物料使用量、能源使用量、公共設備使用量等，計算出雲品溫泉酒店平均每房每晚入住的碳足跡為150kg CO2e，換算下來可用47元購買碳權來抵換，進而達到碳中和目標。

雲品將透過加入新加坡的全球碳權交易平台CIX完成碳權交易及抵換，購入碳權來源為ARC REDD+項目，均經過國際減碳標準VCS認證，並達成多項聯合國永續發展目標，主要為保護巴西東部的亞馬遜雨林，將協助亞馬遜再造林聯盟（ARC）重新造林、防火及培訓可持續利用土地的工作項目。

由於大多數的人為活動皆會產生碳排放，因此需要提高碳清除量才能達成碳中和，若能讓「碳清除量」超過「碳排放量」，就能往更高標準的「負碳排」為目標。自19日起預訂日月潭雲品任一住房專案，旅客均可在訂房頁面自由選擇「負碳排」的加價購選項。

日月潭雲品可以每房每晚加價47元中和此次入住的碳排，旅客如欲加購可獲得減碳旅人專屬永續楓葉種子紙與電子證書一份，加購收入將由雲品代為購買碳權。同時，雲品更加碼購買同等份量的碳權，不只碳中和更能達負碳排，攜手旅人以雙倍抵銷碳排。