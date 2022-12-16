民進黨派出吳怡農跟國民黨台北市議員王鴻薇角逐台北市第三選區立委補選，但吳競選以來炮打自家人，又堅持打正面選戰。前立委郭正亮15日在政論節目透露，因為沒辦法跟吳怡農溝通，民進黨中央沒有出謀策劃，現在是吳一個人在打選戰。甚至連資深議員梁文傑都不看好吳怡農的正面選戰策略，對此吳怡農16日笑稱，名嘴想像很豐富，團隊沒有人離開，更強調自己與在地議員打團體戰，感謝大家的相挺。

郭正亮指出，因為黨中央無法跟吳怡農溝通，已經沒在幫他出腦（謀劃）。資深媒體人謝寒冰也透露，黨內人士爆料吳怡農競選總部有許多人慢慢離開，原先有意幫吳的派系也撤退，「大家都撐不下去，也不知道怎麼救。」

吳怡農今上午由新科議員顏若芳陪同前往松江市場掃街拜票，會前聯訪被問及此事，吳笑稱許多名嘴的想像都很豐富，對於細節了解甚至大於自己團隊本身，對於這個爆料無法回應，因為團隊沒有人離開，自己只能講到這邊，「我們團隊都還在。」

吳怡農指出，他的朋友、夥伴非常多，台北市議員當選人顏若芳陪他在松江市場掃街，每隔幾天就有在地議員、夥伴幫他們找出支持者，舉辦街頭巷尾的活動。他說，這是團體戰，非常感謝朋友支持相挺。

針對被指稱陳時中2.0，吳怡農則說，不知道對方的意思，而他們始終堅持正向乾淨選舉，1月8日要用正向選舉贏得選民支持，不會改變。

另台北市議員梁文傑也點出「攻擊是唯一的解方」遭吳怡農打槍，心寒說出不理解，對此吳怡農今再補充，梁文傑是非常資深的議員前輩，當然非常感謝每一個人的指教，許多支持者非常焦慮，接下來三周會盡全力，爭取社會大眾支持，讓大家看見選舉可以正向的、民主文化可以持續提升。

至於未來是否有規劃找總統或副總統站台？吳怡農未正面回應，僅表示所有人的支持都非常感謝，也必須努力爭取支持，選民在1月8日願意出來投下那一票才是最關鍵的。