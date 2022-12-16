有山友近日到台東縣海端鄉嘉明湖划立式槳板SUP，有人支持也有人反對，行為引發爭議；林務局台東林管處表示不贊成開放當地水域活動，但目前確實無法可罰，呼籲尊重當地生態環境，「法律的規定永遠是道德最低標準，很多過去法律沒規範限制的事，不代表適合去做」。

林務局台東林管處育樂課長林孟怡表示，近期接獲民眾詢問在嘉明湖從事水域遊憩活動違規認定與罰則，經查閱法規、討論許久，確定了現階段法規確實無法認定「在高山湖泊從事水域遊憩活動」是違規的，更無法源可開罰。

林孟怡說，在脆弱的高山湖泊從事水域活動前，是否考量過尊重的態度對待當地生態環境，是否考量行為會擾動棲底生物、周遭動物並汙染水源，是否考量過活動引起的水波會沖刷湖畔，邊坡向外擴大崩落及泥沙進入湖域。

林務局台東林管處指出，法律的規定永遠是道德最低標準、最後手段，遊憩型態日新月異，很多過去法律沒規範限制的事，不代表就適合去做，山林環境能否永續，除了法律，也有賴公眾自律，共同努力，特別是高山地區的脆弱環境，需要大家以高於法律的標準去珍惜與維護。

嘉明湖是冰河時期形成的冰蝕湖，海拔高度約3310公尺，是台灣高海拔地區的重要地質及生態資源，也位於關山野生動物重要棲息環境內。湖泊的水生昆蟲調查資料中存在有搖蚊科、龍蝨科、沼石蛾科、仙女蟲科等物種，也是台灣水鹿、台灣野山羊及其他鳥類重要的水源及棲息環境。因湖面輪廓近似橢圓形而有「蛋池」之稱，又因水色澄澈湛藍，與雲天相對，被登山人喚作「天使的眼淚」，而在當地布農族傳說裡稱為「月亮的鏡子」。