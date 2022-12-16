俄烏衝突影響下，油氣供應成為全球能源安全的核心議題。根據日前發布的《中國海洋能源發展報告 2022》（《報告》）資料預計，2022年大陸原油產量達到2.05億噸左右，是2016年以來首次超過2億噸；預計全年大陸天然氣產量2211億立方公尺，同比增長6.5％。

此外，2023年，全球油市供需大概率維持緊平衡狀態，國際油價維持高位但有所回檔。《報告》預測，2023年中國將繼續穩產原油2億噸以上，天然氣產量同比增長4.7％。

澎湃新聞報導，近年來，大陸原油產量的一個轉捩點出現在2016年。2016年，大陸原油產量19969萬噸，比上年下降6.9％，這是2010年以來年產量首次低於2億噸。自2016年開始，受低油價衝擊，大陸油氣勘探開發投資持續下降，原油產量連續3年下滑，天然氣對外依存度也快速攀升。

《報告》資料顯示，2022年中國繼續加大油氣勘探開發力度，超深水、非常規油氣勘探開發理論及技術有所突破，老油田產量衰減速度放緩，新油田投產加快，原油產量保持增長，再上2億噸。

據了解，大陸第一大油田仍是長慶油田，年產量有望超過6500萬噸油氣當量；大慶油田年產量約4000萬噸油氣當量，繼續位居第二；渤海油田、塔里木油田、西南油氣田年產量均超過3000萬噸油氣當量；勝利油田年產量超過2000萬噸油氣當量；其餘的新疆油田、延長油田、遼河油田等6個油田，年產量在1000萬噸油氣當量以上。

報導稱，根據大陸國家統計局資料，2021年中國原油對外依存度達72％，天然氣對外依存度達到46％。不過2022年油氣對外依存度出現反轉，呈現雙降趨勢。《報告》預計，2022年中國原油進口量5.01億噸，對外依存度將降至70.9％。由於天然氣進口同比下行，對外依存度降至42.5％。