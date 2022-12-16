泰山企業將旗下金雞母全家近兩成股權，閃電賣給國泰金控董事長蔡宏圖家族的萬寶開發，引發泰山市場派大股東龍邦公司不滿，登報質疑泰山詹家「賤賣」、「掏空」，泰山詹家16日由董事詹皓鈞出面，赴台北地檢署遞狀控告龍邦公司董事長劉偉龍加重誹謗等罪。

泰山是於本月2日舉行董事會通過，處分全家股份案，將全家近兩成股權，賣給國泰金控董事長蔡宏圖家族的萬寶開發，引發市場震憾。但泰山的大股東龍邦公司不滿，除登報並發出聲明質疑萬寶買全家股份的合法性可疑，批泰山董事長詹景超與國泰金控最大股東萬寶開發暗渡陳倉、裡應外合，質疑泰山詹家「賤賣」、「掏空」。

另龍邦也打法律戰，以旗下保勝投資，向智慧財產及商業法院聲請假處分，請求禁止泰山執行12月2日董事會通過的處分全家股份案。

泰山詹家認為，龍邦所言不實，決定由董事長詹景超、董事詹逸宏、詹皓鈞3人具名提告龍邦公司董事長劉偉龍加重誹謗罪反擊。

詹皓鈞16日在律師曾益盛陪同下，到北檢遞狀提告。詹皓鈞表示，泰山出售全家公司持股是經過審計委員會及董事會討論通過，並經董事會決議授權，程序完全合法；另外，縱使出售全家公司持股也不會影響泰山食品本業，所以沒有違反公司法規定。

詹皓鈞強調，泰山處分全家股權是透過鉅額逐筆交易方式成交，無從事前得知交易對象，並無任何共同串謀、籌畫騙局之可能；且出售價格，符合法規，自無賤賣資產情事。泰山出售全家公司股票之股款，已於12月7日全數撥入公司帳戶，屬於全體股東所有，絕無掏空行為。

他指出，劉偉龍未先查證評論內容之真實性，就任意召開記者會、刊登廣告，嚴重毀損泰山經營團隊名譽，為維護自身名譽，提出告訴。