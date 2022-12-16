民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，遭檢調兵分8路搜索並約談，檢調16日凌晨依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高以60萬元交保候傳。精神科名醫沈政男則直言高案「不會有事」，且新竹市未來四年會更好，強調從高及其助理紛紛交保，便可預見最終結局，更狠酸：「綠營側翼，繼續崩潰吧。」

沈政男今（16）日在臉書發文斷言「高虹安不會有事，新竹市未來四年會更好」，沈調侃道：「是誰說高虹安一定會生出鴨子？綠營側翼，繼續崩潰吧。」並指出，今早最新消息是高虹安以60萬元交保，她的男友請回，其他兩位助理則是10萬元交保。這代表高不會有事、新竹市會有新市長，而且未來四年會更好，因為他們有一個被政治惡勢力打不倒的市長。

沈政男分析，事實上這類民代助理費的問題，跟這些年發生的大學教授助理費問題一樣，就是一個制度設計的問題：讓你聘雇助理，卻又不相信你，一定要你把助理所做的每一個大大小小的工作、所花的每一筆錢，連買一個茶杯都拿出來核銷，只要漏掉一筆就說你貪汙，當然就會給有心人士興風作浪的機會。

對此，沈政男認為，既然給錢讓你請助理，就是相信你會用來幫助問政，就不必在那邊過問你怎麼用了。不然，立法院自己來管理所有立委助理的薪資與核銷，完全不經過立委，不就萬無一失了？後者那樣做，助理還會聽立委的嗎？助理與立委還能形成一個緊密的聯盟嗎？

沈政男更舉例，從吳成典的案子可以發現，法官採信立法院的說法，也就是怎麼運用助理人力、該做什麼工作、做了多少，都由立委自己決定，沒有什麼掛名不掛名的問題。助理薪資的核銷也尊重立委，不能當成立法院員工來對待。沈呼籲，選舉已經結束，應該監督高虹安做好新竹市市政，而不是在那邊想要打選舉延長賽。