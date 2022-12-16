世界盃前的一次訓練導致大腿出現嚴重傷勢，法國球星本澤馬（Karim Benzema）還沒有替球隊出戰任何一場賽事，不過他有望在對決阿根廷的冠軍賽中復出，只是法國總教練德尚（Didier Deschamps）記者會上的一席話，傳出本澤馬因此感到心寒，不願重新回到法國陣容。

本澤馬目前在皇家馬德里訓練基地，不過法國沒有另外徵召球員取代他，本澤馬仍在世界盃26人名單當中，也代表若法國奪冠他也有份，而預計本澤馬要休養3個星期才能康復，隨著「高盧雄雞」打進決賽，這位歐洲新科金球獎得主被允許可以重返賽場。

早在4強戰之前，德尚就被問到本澤馬能否及時復出，給出了「不談論已經不在球隊中的球員」回應，而在戰勝摩洛哥後，媒體不厭其煩再度提到這話題，讓德尚有些動怒說道，「我還是不想回答，來吧！下一個問題。」而根據西班牙媒體《Relevo》報導，本澤馬知道自己重回法國可能不被球隊所接受，他也明白這一點，但德尚的回應讓他感到很受傷，因此他沒有意願回到卡達參加決賽。

不過頂替本澤馬先發出賽的吉魯（Olivier Giroud），完美扮演了法國支點的角色，出賽5場攻下4顆進球，因此法國放棄本澤馬也不能說是壞事。