一名林姓女子自稱「被詛咒、附身」，竟然入侵鐵軌後，平躺在上面，遭到1輛區間車迎面撞上，導致右腿開放性嚴重骨折，檢方事後起訴林女，但法院函詢台鐵管理局，發現以林女本身重量及質量，火車以正常速度撞上她也不至於翻覆毀損，且列車停止後，後方號誌也會自動險阻，因此並不會造成危險，因此判她無罪，仍可上訴。

根據檢方起訴，林女於民國110年6月8日15時5分許，自臺鐵基起177K處，穿越臺鐵西正線軌道後，在東正線177K＋520M處軌道上平躺，遇上2193次區間車自臺中市后里發車，並沿東正線行駛至案發處前方約500公尺處，見到林女穿越軌道而平躺臥軌，遂鳴笛並緊急煞車，導致恐有脫軌或翻覆之危險，因列車閃避不及撞擊到林女之腿部，造成右足踝及粉碎性開放性骨折，因此認定被告涉犯刑法第184條第1項以平躺臥軌之方法致生火車往來之危險罪嫌。

但林女辯稱，她當下不知道發生何事，是送去醫院之後才知道發生何事，她是被詛咒、被附身。其辯護人辯護表示，本案列車緊急煞車並未造成人車傷亡或毀損，林女獨自一人肉身臥在軌道上，人體非剛性物品，即使遭火車以正常車速撞擊，亦不致損壞火車或使火車傾覆、破壞，更未造成往來之危險，並未構成實質損害。

駕駛也證稱，當時列車過彎後直線行駛，發現有女子侵入軌道橫躺，當時距離約500公尺，他馬上鳴笛煞車，仍撞擊到該名女子，駕駛或車內乘客並無受傷，列車無損壞。

法官也特別詢問台鐵，林女所為是否會使本案列車發生火車損壞或翻覆之危險。台鐵回函表示，以林女重量而言，撞擊後列車車速將不會有所改變，因此無列車傾覆、出軌或脫軌之可能；另外列車於站間停車時，因軌道電路佔用，後方號誌機將自動顯示險阻，因此不致發生後車追撞前車之風險。」

法官因此認定，綜合以上意見，假使林女獨自以肉身臥於軌道上遭火車以正常車速撞擊，不致損壞火車或使火車傾覆、破壞，更未造成往來之危險，本案尚難認定林女之行為已該當於刑法第184條第1項之以他法致生火車往來之危險罪責，因此判決無罪。

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