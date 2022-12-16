周末急凍6度，一名網友發現，好市多開賣超保暖禦寒神器，興奮直呼，上次開賣是2年前，深藍色的NASA軍用飛行外套，穿起來又帥又保暖，引起網友討論，不少人看到價格將近5000元立刻打退堂鼓，甚至有網友坦言，飛行外套的設計超挑人，穿不好真的很尷尬。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》說上分享，逛賣場意外發現一款想買很久的外套，距離上次開賣已經隔了2年，讓他非常興奮。從原PO分享的照片中可見，那件外套是一件深藍色的飛行外套，內裡是亮眼的橘色，胸前有著大大的NASA的圖案標誌，看起來相當帥氣。

仔細一看商品標示，原來這個外套是美國軍用風格和時尚服裝公司阿爾法（Alpha Industries）推出的飛行外套，一件就要4999元，單價不斐，但有買過的網友留言表示，這款外套穿起來真的很暖。「外套是真的暖」、「軍事迷別錯過了」。

不過，也有網友見狀直呼，一件外套近5000元，CP值不太高，而且這款飛行外套的版型設計，不是所有人都能輕鬆駕馭，懂穿搭的人，搭配衣物疊穿可能很時尚，但若不懂穿或身材不夠好，一穿可能秒變警衛，白白浪費5000元。另有網友則抱怨說，類似的外套以前在好市多只賣3000多，今年也太貴了吧！