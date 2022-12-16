美國電動車大廠特斯拉積極下單台積電先進製程，根據外媒《Elec Trek》報導，台積電將取代三星拿下特斯拉新一代全自動駕駛輔助（FSD）晶片訂單，並以4、5奈米製程量產，特斯拉有望在明年躍升為台積電第7大客戶，日本評論家湯之上隆對此示警，特斯拉已突破高牆，未來日本車廠將毫無招架之力。財經專家黃世聰則表示，日本的汽車帝國正面臨「滅頂之災」，分析日本電動車發展遠遠落後。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，日本半導體展上特別拆解了特斯拉電動車，發現裡面完全沒有日本供應的零件，進一步從目前電動車銷售數量來看，第一名是特斯拉1年銷售約100萬台，第二名是中國車廠比亞迪約60萬台，日本唯一上榜的TOYOTA則排名全球第16，只銷售約11萬台左右。

黃世聰說，日本業界感到很焦慮，因為日本國內最先進製程停留在40奈米，跟特斯拉能夠設計出的4、5奈米有極大差距，而特斯拉拿到台積電量產的先進半導體，必然會用來大量生產完全自駕車，未來勢必嚴重衝擊日本車廠。

黃世聰也提到，日本為了逆轉頹勢，近期日本半導體公司Rapidus與美國大廠IBM結盟 ，目標是在未來的五年內可以量產2奈米半導體；日本也積極邀請台積電設廠，傳出台積電可望在熊本投資蓋第2座廠，將以7奈米製程切入，時間落在2024年底之後。

美麗島電子報董事長吳子嘉則在節目中分析特斯拉的優勢，他提到特斯拉已不是汽車公司，變成了一家綜合性的科技公司，其垂直整合包括做IC設計，有自己的IC設計公司，然後設計出自己要的東西去包台積電的產能，他認為日本就是輸在這個地方，這也是特斯拉執行長馬斯克厲害的地方。

吳子嘉並提到，電動車未來戰場在演算法，而特斯拉目前掌握優勢，打造出獨一無二的供應鏈，讓日本望塵莫及。