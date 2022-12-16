各界關注政府月底前是否會公布兵役延長政策，國防部發言人孫立方昨表示，國軍了解此事重大，但牽涉因素很多，且牽涉單位不只國防部，還包括更多部會，至於何時公布，現無進一步說明；對此，國民黨立委洪孟楷表示，現在國防部兵役延長問題很奇怪，選前2、3個月，有非常大的動作，每個人都信誓旦旦，選後又說是因為兵役延長導致選情不利。

洪孟楷批評，選前要幫役男做調整，每個人都信誓旦旦，但九合一選舉後，又被民進黨帶風向，因為兵役延長而導致選情不利，整軍備戰難道有政治考量嗎？難道一次選舉就能把中華民國的國防整軍以及役期都做改變？如果是這樣未免也太兒戲。

洪孟楷指出，相信關節點不會是在國防部長上，可能也是上層指示做事，國防部長上層是誰？能夠管中華民國和兩岸外交事務的就是元首，總統府應該說清楚，到底役期的延長與否，什麼時候拍板？有多少人受到影響？所有民眾都在等待民進黨的結論。