檢警硬起來，霧台獵熊男子聲押獲准。(資料照)

日前霧台黑熊遭獵殺事件，事後又流出獵人「三貼」騎車影片，引發外界撻伐，屏東地檢署傳訊相關人到案查證，比對先前交保的顏姓男子先前說詞與查證內容多有不合之處，包括受害台灣黑熊數量、犯案工具及參與人數均有待釐清，訊後認顏男涉犯野生動物保育法犯罪嫌疑重大，向法院聲押獲准。

屏檢主任檢察官魏豪勇表示，影片中民眾已全數到案，涉案情節尚有待釐清，因此訊後分別諭知2名顏姓男子、麥男、歐男各10萬元交保，何男5萬元交保。

屏檢指出，自然生態保育已蔚為世界潮流，任何瀕臨絕種野生動植物均應加強保育，台灣黑熊被列為瀕危一級保育類野生動物，在2001年臺灣黑熊被選為臺灣最具代表性的野生動物。

因此對於任何瀕臨絕種野生動植物違法獵捕、走私、非法買賣等行為，必將嚴加查辦，也呼籲民眾如有見聞保育類動物未經許可遭獵捕、宰殺、販售等不法行徑，務必速向檢警及有關單位檢舉，已兼顧環境生態永續發展。