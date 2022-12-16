日前剛履新的中國駐歐盟使團團長傅聰，出席第五輪中國-歐盟工商領袖和前高官對話會致辭時強調，中歐應共同努力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通，共同反對以安全之名搞「脫鈎斷鏈」和保護主義。

傅聰表示，中方堅持中歐全面戰略夥伴定位，期待歐盟成為中國式現代化道路的重要夥伴，共享中國超大市場機遇、制度型開放機遇、深化國際合作機遇。中國早已成為歐盟最主要的貿易夥伴，也是很多歐洲企業的主要增長市場，深化互利合作符合中歐共同利益，也是雙方企業界呼聲。

傅聰稱，中方理解歐方對經濟韌性的關切，但反對因為政治因素，特別是意識形態因素干擾正常經貿交往。中方堅持中歐全面戰略伙伴定位，期待歐盟成為中國式現代化道路的重要伙伴。

傅聰還就全球糧食能源危機、世界經濟復甦增長、改善營商環境、維護產業鏈供應鏈穩定、深化貿易投資合作、維護全球貿易體係等議題，與與會代表展開深入交流。