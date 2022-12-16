民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農雖一再堅持正向選舉，但國民黨炮火猛烈，甚至嗆他是「膿包」。對此，吳怡農16日直呼，「國民黨主管言行這麼不入流，我完全不能接受。」

吳怡農接連提出松機遷移、延長兵役等政見，遭到國民黨文傳會副主委黃子哲轟，吳的政見並不成熟，外界稱吳怡農是「草包」，其實是「膿包」。

吳怡農今赴松江市場拜票，會前受訪表示，國民黨這幾天在記者會針對他的政見沒有提出具體回應，以及建設性批評，而是一再用「膿包」字眼侮辱他，已經超過選舉操作的界限。

吳怡農痛批，「國民黨主管言行這麼不入流，我完全不能接受，相信大部分選民也不會同意。」他說，選舉非常嚴肅，民主政治必須認真看待，希望國民黨高層嚴肅看待這件事。

吳強調，如果對自己的政見提不出有建設性的批評就算了，但拿膿包字眼一再攻擊個人，當然是對我的侮辱，這也是對選民的不尊重。

另外王鴻薇質疑吳怡農提出的雙語政策是空包彈政見，因為台北市有很多了外語實驗學校，對此吳怡農說，對手可能搞錯重點，學校內有很多課程與實驗性質的學校，但自己談的是課後學習機會，讓所有家庭、每個孩子，在課後都有平等機會，透過平價進行英語、程式語言的學習，這才是重點。我不太確定我的對手是搞錯重點，還是不同意要有這樣公平平等的學習機會？