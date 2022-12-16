滙豐(台灣)商業銀行於台北市信義區全新打造的旗艦型財富管理中心於今 (16) 日正式開幕，將以頂級的軟硬體設備與專業理專團隊，為私人銀行與卓越理財｜尊尚 (Premier Elite) 的高資產客戶提供專屬尊榮的理財服務滙豐銀行總經理陳志堅更預告，明年將前進桃園、台中。

滙豐全台首座財富管理中心的落成，展現滙豐集團相當看好台灣的發展潛力與快速成長的財富市場，再次彰顯滙豐協助台灣發展成為亞太區域金融中心的決心與承諾，包含中央銀行外匯局與金管會銀行局長官均出席獻上祝賀，現場熱鬧非凡。

此次全新開幕的滙豐銀行財富管理中心，位於台北分行二樓，是全台灣銀行中首家結合高資產客戶財富管理服務、雙語分行與落實友善金融這三大優勢的銀行分行據點。嶄新的財富管理中心引進集團頂級規格的軟硬體設備，設置有數間小型會談室與家庭理財空間，為客戶提供高度隱私的財富規劃環境；寬敞舒適的休息區，以全面落地窗與極具現代感的設計，讓客戶在明亮輕鬆的環境中，尊享滙豐專業的理財諮詢服務。

此外，財富管理中心設有「國際金融中心」，協助客戶處理跨國金融與環球帳戶各項服務需求。獨樹一幟的滙豐歷史藝廊，以立體設計細緻呈現滙豐集團的歷史軌跡。在財富管理中心的會議室與休息區，將不定期為高資產客戶舉辦品酒或珠寶鑑賞等高端頂級的生活品味活動，亦會邀請專家舉辦講座，分享投資理財等市場最新資訊。

滙豐環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤 (Nuno Matos) 此次專程訪台，為財富管理中心全新落成進行揭幕，展現滙豐集團對台灣市場的高度重視與深耕在地的承諾。馬勵濤說：「台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，也是滙豐積極推動成為亞洲領先的財富管理銀行所不可或缺的據點。滙豐已承諾在這幾年投入35億美元發展亞太區的財富管理業務，其中也包括台灣。滙豐擁有全方位的個人金融、財富與資產管理、私人銀行、保險、企業金融服務與全球化佈局優勢，我們很高興能為台灣客戶提供服務，滿足他們人生中不同階段的財富與金融服務需求。」

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉表示：「身為台灣領先的國際銀行，我們觀察到台灣的財富市場在近幾年快速成長，富裕人士對於財富管理的需求變得更加積極。財富管理中心的設立，便是為了提供高資產客戶頂級優質的財管服務，讓客戶能與專屬的理專顧問團隊，在頂級舒適的環境中，規劃資產增值、子女教育、退休規劃、資產傳承等財富目標。」