針對大陸疫情近日大幅反彈，中國疾控中心前流行病學首席科學家曾光今在一場論壇上表示，造成疫情來勢洶洶原因是多方面的，不能把原因都歸結於「放開」；但他認為，形勢可控，形勢會越來越好。

曾光在「2023環球時報年會生命健康分論壇」上指出，如果單純從公共衛生觀點來看，寧願放開的時間再往後拖一下，比如把疫苗接種再加強一些，特別是打第三針的人間隔時間已經很長了，老年人接種率還不夠高。但是中央決策是綜合考慮，考慮到經濟發展、社會安定、就業率、國際關係等等，需要找到一個平衡點，兼顧各方利益。

「放開不單取決於公共衛生」。他認為，這個平衡點選的還是相對不錯的，單從公共衛生方面來看，雖然一些準備沒有做的很充分，但是疾病已經表現出了非常強烈的變化，比如說它的感染率大幅度提高，在這種提高的情況下，自然感染傳播係數已經到了二十幾了，病死率也是低於千分之一，甚至低於萬分之一了。從發病來看，我覺得現在是比較好的一個時機。

曾光坦言，現在疫情大幅度的上升，上升速度非常快，甚至出乎一般人的預料，甚至出乎公共衛生專家的預料。比如說專家原來認為，疫情按照流感來說，它第一波來的時候不會超過30％，20％都已經不少了，以後第二波、第三波，但是實際上來得氣勢洶洶。造成這個原因是多方面的，不能把原因都歸結於放開。

比如，Omicron變異株在北方是BF.7，在南方是BA5.1，這些傳播率都是最高的。以前傳播率已經上升了，加上冬天的氣候有利傳播，另外還暴露出人群第三針打的時間太長了，抗體水準，現在疫苗靠過去免疫的方式，確實要阻擋疫情傳播已經不現實了，所以綜合的結果導致疫情大幅度的上升。

不過，曾光強調，整個形勢還是可控的。現在的特點是北方比較嚴重，根據其得到的資訊，京津冀地區疫情感染情況是差不多的，但是它可以從北向南，另外從大城市向中小城市，從東部向西部，有一個蔓延的過程。這個過程過去以後，就會進入到春天了，相信形勢可控，形勢會越來越好。