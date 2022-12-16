台南市議會今天召開「88槍擊案」專案報告，但國民黨市議員蔡育輝、蔡淑惠針對12月7日有下屆議長參選人到中正派出所咆哮，要求專案報告前公布光碟畫面。民進黨團總召林志展直指，為了議長選舉衍生這些風波，當事人是網路霸凌被害者報案，這不算妨害公務，籲議會不要吵吵鬧鬧，社會大眾不樂見對立。

議會上午9點半召開「88槍擊案」專案報告，結果多名議員因有某議員、下屆議長參選人到中正派出所咆哮一事，要求警方必須在專案報告前，先交代偵辦進度，議員發言踴躍，對於警局作為也多所質疑，前後花1小時攻防。

台南市警察局長方仰寧說，15日依照議會決議，已將12月7日當晚錄影光碟畫面依妨害公務罪函請台南地檢署參辦，他也說，有議員指他頂著烏紗帽不做，也可以不公布影帶，是不對的。台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍說，針對某議員涉及妨害公務案件，昨天已接獲警方函報，並分案由檢察官偵辦中。

蔡育輝要求，專案報告前公布影帶，不能以個人角度介入、不要成為爐碴案第二，他也緊咬，依據公開資訊或保護法，去派出所咆哮的議員要求沒有違反相關規定？警方要慎重考慮，方仰寧則堅持，此案偵辦主導權在檢方。

蔡淑惠則追問當天二分局長朱信憲在不在場？有無看過影帶？她說，當天在場員警覺得被侮辱咆哮，她說，許多基層都在看警察如何處理此案？如果警方任由議員咆哮，未來民眾到派出所口頭報案，都可以任意咆哮，也不會有妨礙公務罪，呼籲給基層保留一點尊嚴。

方仰寧說，今天也利用大會說明，辦案有節奏，要申請拘票、搜索票，不是2、3天可解決，被害者有期待可以馬上辦，當天言詞失當可接受，他說，保存光碟已交給檢方，是尊重議會的表現，而愛護支持員警是他的原則和理念，也希望外界不要分化和基層感情，針對網路有一說指他不支持辦案，完全抹煞他的信念。

市議員林易瑩也說，自己曾因案到派出所報案，有的警察會因民代身分而有「特殊待遇」，籲請警察不要再有這種差別待遇，相信這也是民眾最在意的一點，拜託未來警察同仁對待民代與一般民眾，都能標準一致。