美國政府在10月初對大陸晶片業設下嚴格的出口管制措施，禁止未經許可的美國公民、組織及企業協助大陸研發或生產先進半導體。至於美國是否真的可以透過這種方式威懾大陸呢？知名專家米勒（Chris Miller）表示，「短期內不會，大概需要十年的出口管制才能擴大美國的領先地位。」

米勒不僅是書籍《晶片戰爭》一書的作者也是美國塔夫茨大學（Tufts University）的副教授，米勒接受日經亞洲評論專訪時表示，「在接下來的十年內，如果出口管制措施有效，大陸的晶片實力會與以美國為首的聯盟差距持續擴大。」

米勒接著表示，「如果出口管制措施持續十年，可能會出現更多的法律保護美國所擁有的晶片，而大陸則完全無法獲得同樣的晶片。然而，現代通訊、運算及感應器所有的東西都與半導體有關，對現代軍事技術也更加重要。」

米勒強調：「可以這麼說，如果美國在20年後仍維持同樣的措施，且美國在高效能運算上取得更大優勢，那麼他們在情報能力上也會優於大陸，這也是出口管制措施所造成的長期結果。」