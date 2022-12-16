有誰能想到，灰熊本季竟然可以這麼早就站上西區龍頭位置！灰熊16日靠著當家主控莫蘭特貢獻26分、10助攻與10籃板的大三元，迪昂布魯克斯也有18分，終場142比101狠狠痛宰來犯的公鹿，除摘7連勝，更以19勝9敗暫時獨居西區龍頭

米德頓開賽沒多久，就被吹一級惡性犯規重創公鹿士氣，也讓灰熊趁機拉開領先幅度到雙位數，甚至打到次節，一度取得66比37大幅領先，關鍵就在米德頓、布魯克羅培茲兩大公鹿主力上半場攜手13投1中，上半場打完，灰熊70比41領先。

來到第3節，公鹿簡直提前宣告放棄，除了讓灰熊輕鬆擴大領先到40分以上，更換成波提斯吞下一級惡性犯規，打到第3節還剩2分鐘左右，公鹿就把所有主力換下，更把板凳完全出清，畢竟都已經輸到50分了，還不如早早進入垃圾時間。

除了莫蘭特與布魯克斯，灰熊另有6人得分上雙，泰厄斯瓊斯16分，羅迪15分，阿達瑪14分，克拉克12分，薩伊威廉斯11分，亞當斯10分、6籃板及5火鍋；公鹿則以阿提托康波與波提斯各有19分最高，才剛傷癒復出的米德頓全場投12中1，僅拿3分還背5犯。