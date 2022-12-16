辣模華華和男友私密影片外流後，接連傳出多名網紅私密片外洩，就連郭鬼鬼也被牽扯進這場風波，AV導演圤智雨更確認主角應該就是她本人，此舉讓郭鬼鬼不滿遭抹黑，拍影片反擊：「他救不了流量，只好靠亂發文去蹭網紅」，對此，圤智雨則反酸：「我只想說，妳不笨，只是太急了」。

有網站以「郭鬼鬼露點」為題，並放上多張私密照片，AV導演圤智雨指出：「她胸口的那顆痣太有存在感了，可能是當時私拍的攝影師外流」，此舉卻被郭鬼鬼怒嗆在蹭熱度，對此，圤智雨發文反擊對方，他表示彼此都是流量密碼，做事也有爭議性，不同的是自己許多爭議都是故意造成，接著指出郭鬼鬼雖強調外流照是合成，不過自己團隊的P圖專家認爲非合成，並喊話郭鬼鬼：「外流照妳自己也知是誰外流的，不用把刀架我脖上，誰有妳那些照妳也清楚，妳也別把觀眾當笨蛋」，更提出開記者會的建議，交由中立的專家鑑定真假，倘若假的就捐十萬給郭鬼鬼，若是真的希望郭鬼鬼當眾道歉。

圤智雨強調郭鬼鬼其實不笨，只是太急了，如果遇到比自己聰明的人，根本無力反擊，雖不認同她只會露奶，畢竟還是靠著努力追求曝光度，接著再次向她喊話：「如果妳不露奶，用實力辦好演唱會，連緊身都不穿不突顯身材喔，那相信我，用歌聲換得的掌聲，會比性感還真」。