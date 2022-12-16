延續今年全代會棒球意象，國民黨今再推出融入傳統中華棒球隊外套設計理念的KMT棒球外套，繼續宣揚團結為全民拚好日子決心，也宣示再戰2024總統大選與立委選舉必勝決心，黨文傳會主委洪孟楷說，販售所得將挹注黨務經費。

國民黨副發言人楊智伃說，KMT棒球外套今起在國民黨電商中心上架，定價2024元，象徵團結爭取2024總統暨立委選舉團結勝選、重返執政，象徵中華民國、台灣、團結為人民拚好日子決心，首波限量200件，將加贈1顆KMT棒球。

洪孟楷指出，KMT棒球外套在領口、袖子與衣擺上皆有紅、藍、白中華民國國旗配色元素，左袖還繡上國旗圖案，象徵我們永遠以這面青天白日滿地紅國旗為傲，永遠與中華民國站在一起，背後繡上台灣英文字樣，展現為台灣拚好日子決心。

洪孟楷說，KMT棒球外套右胸亦有今年設計的KMT LOGO，以化繁為簡方式，跳脫過往政黨推出之外套設計，回歸為一款任何場合都適用、平時能自由自在穿著的外套，實穿實用。國民黨發言人江怡臻表示，KMT棒球外套是台灣設計、台灣生產、100％台灣製造的在地外套，百搭款式方便穿著。

江怡臻說，包含準桃園市長張善政、準基隆市長謝國樑已在諸多場合穿著該款KMT棒球外套，12月10日嘉義市長選舉造勢活動上，黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠與前往輔選的國民黨籍縣市首長也都穿上該件棒球外套搶先曝光。

國民黨表示，該款以傳統中華隊棒球外套為設計理念，致敬在國際賽場上發光發熱的中華隊，也要展現團隊合作精神；明年世界棒球經典賽將在台中洲際棒球場開打，歡迎民眾一起穿上這件外套為中華隊加油打氣，一起為台灣打拚。