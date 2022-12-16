聯準會維持鷹派基調，英國和歐洲央行跟進延長升息，美股四大指數重摔倒地，台積電(2330)、聯發科(2454)等兩大權值股開盤下挫3～4％，資金流向航運、生技、百貨等類股，盤中一度大跌286點，跌破14500點，但在賣壓消化後，跌點收斂超過100點，盤中出現長下影線，預估成交金額約2300億元。

分析師指出，台股受到國際股市影響，導致四大指數包括加權、櫃買、電子與金融指數全面下挫，但大盤藉由國際股市利空消息，賣壓宣洩後，多頭在低檔拉出長下影線。

短線指標5日、10日均線雖然下彎，但月線、季線還在上升階段，若下周不再破今天低點，且收復5、10日均線，短線多頭還有可為。從長線角度來看，月KD低檔交叉向上，目前仍在中期回升的架構之下，本周上下震盪，周線跌幅目前也在縮小，今天下半場跌幅持續收斂，短線有機會出現短多行情。

FED放鷹又導致國際股市震盪，原因在於即便商品物價出現回落，但具僵固性的服務價格還有相當的支撐力量，且就業市場依舊非常緊張、薪資成長快速，令聯準會不認為物價會快速下行，鮑爾也強調，即便明年經濟可能陷入衰退，他們仍將繼續升息腳步，中長線還是必須留意明年上半年美國經濟衰退對股市造成的壓力。