自2023年1月1日起，美國國稅局將針對「非美國籍」投資人賣出PTP（Publicly Traded Partnership，公開交易合夥企業）時，依交易總金額扣繳10%稅額，台灣投資人喜歡透過國內券商複委託或是透過海外券商交易的商品期貨或槓桿原物料ETF，大多數都是採PTP架構發行，因此後續影響不可不慎。

PTP源自早年為扶持自然資源產業，只要企業收入的90%以上來自美國法典規定的「合格」來源，包含利息、股息、資本利得、租金，以及從勘探，開發，採礦或生產、加工、精煉、運輸（包括運輸天然氣，石油或其產品的管道）或銷售任何礦物或自然資源（包括化肥，地熱能和木材）中獲得的收入和收益，則該合夥企業享免稅優惠，且可以在證券交易所自由交易。

在美國市場，主要的證券ETF通常是投資公司（Regulated Investment Companies，RICs）來發行，而直接投資黃金、白銀的實體貴金屬ETF，例如SPDR黃金ETF（GLD），則是採用公開交易信託（Publicly Traded Trust，PTT）結構，但是交易商品期貨或是外匯期貨的商品ETF，既無法採上述二種結構發行，又想獲得稅賦優惠，因此多是以公開交易合夥企業（PTP）來做發行。包含全球規模最大的原油ETF-美國石油基金（United States Oil Fund, LP，USO）、ProShares二倍做多黃金ETF（UGL）、ProShares波動率指數短期期貨ETF（VIXY）、Invesco德銀做多美元指數ETF（UUP）以及ProShares二倍做多日圓ETF（YCL）等都是。

但是美國國稅局(IRS)將從明年起，針對非美國籍投資人課稅，台灣投資人須注意，如果手上還持有美國掛牌PTP商品而未在今年底以前賣出，或是不小心在明年買了這些標的，賣出時將被課徵交易總額10%稅額。例如，投資100萬元買進USO，上漲30%賣出，賣出總價金為130萬元，將課徵10%也就是13萬元預扣稅，只能拿回117萬元，也就是稅前30%、稅後利潤僅剩17%。

在課徵重稅10%的打擊下，絕大多數投資人可能會選擇不再去交易美國商品ETF，幸好，台灣證交所有由國內業者發行的期貨ETF，這些ETF是採取直接交易商品期貨的方式來追蹤指數，因此不受美國新稅制的影響，同樣能參與商品、原物料、外匯等期貨商品市場。例如可以考慮用期元大S&P石油(00642U)來替代USO，參與原油市場。交易國內期信ETF，除了券商手續費外，投資人賣出時只需要課徵千分之1的證交稅，是強而有力的替代產品。