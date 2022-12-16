鋒面今通過，晚間寒流抵達，全台氣溫驟降，這波寒流入冬以來最強，營養師表示，天冷為了防止感冒上身，可先從增強免疫力下手，飲食上應遵守「5多2少」原則，包括多攝取優質蛋白質等5類食物，同時減少飲酒及加工製品，以免導致免疫力下降、延長生病時間。

營養師劉怡里在其臉書專頁上分享「5多2少」的飲食原則，有助於在寒冬之際，增加免疫力，預防感冒、流感、病毒纏身。其中5類好食物包括優質蛋白質、膳食纖維、維生素A與C、Omega-3、富含多醣體的食物。

1. 多優質蛋白質:

蛋白質是製造免疫球蛋白或是形成抗體的重要物質，建議食用滷雞腿、水煮蛋、蒸魚、豆漿、滷豆乾、滷牛腱等。

2. 多膳食纖維:

腸胃道是重要的免疫器官，攝取足夠膳食纖維可助腸道中的好菌生長，並降低體內毒素。建議食用糙米飯、全麥麵包、燕麥、糙薏仁、綠花椰菜、黑木耳。

3. 多維生素A與維生素C：

維生素A是表皮及黏膜生長的重要營養素，可加速表皮黏膜的癒合；維生素C是重要的抗氧化劑，可降低身體的發炎。建議食用地瓜、南瓜、胡蘿蔔、蛋黃、地瓜葉、芭樂、奇異果、柑橘類等。

4. 多Omega-3脂肪酸的食物:

因人體無法自製造omega-3脂肪酸，須由食物中攝取，建議食用秋刀魚、鮭魚、鯖魚、鮪魚、虱目魚、綜合堅果。

5. 富含多醣體的食物：

多醣體可調節免疫能力，建議食用香菇、草菇、鴻喜菇、舞菇、金針菇、杏鮑菇。

至於2少，劉怡里表示，要少飲酒及少吃加工製品。酒精除會讓身體發炎，還會利尿，易讓保護身體的維生素B群大量流失，導致免疫力下降。加工食品則會讓營養素流失或不均衡，讓身體無法攝取到足夠營養，無法對抗病毒細菌，導致身體更虛弱、復原更慢。