美國參議院今天晚間通過2023財政年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援。但授權法案僅明定支出項目，實際撥款金額要視後續撥款法案而定，最終軍援數字仍有變數。

參議院晚間以83票贊成、11票反對的票數，通過總額高達8580億美元（約新台幣26兆5250億元）的2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）。法案接下來將送交白宮，待總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

面對台海情勢日益升高，加上俄烏戰爭讓美方更加重視台灣安全，2023年度NDAA首度納入對台軍援條款，授權2023年至2027年間透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，格外令人矚目。

在FMF計畫下，美國透過提供直接貸款或無償軍援（grant），協助符合資格的夥伴添購美國防衛武器、服務和訓練。

但根據美國立法規則，授權法案僅明定支出項目，為各項計畫設定支出上限，只有撥款法案有權決定美國財政資金如何支配。

換句話說，2023年度NDAA雖授權美國行政部門每年至多提供台灣20億美元軍援，但在FMF資金有限情況下，最終撥款金額很可能低於20億美元，至於低多少，則要看兩黨議員接下來協商結果。

美國「國防新聞」週刊（Defense News）今天報導，議員間對究竟該提供台灣「軍援」還是「貸款」，其實看法不一。

報導引述參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）表示，提供台灣FMF貸款比軍援來得好。「你有各式各樣需求，全球各地有饑荒，有糧食短缺，我想幫助台灣，但可能貸款會是比較好的方式。」

報導指出，撥款委員主要認為，在不提高國務院預算情況下，提供台灣軍援恐對其他項目產生排擠現象。

根據報導，國務院2022財政年度預算為560億美元，其中約60億美元為FMF資金；目前有超過25個國家接受FMF援助，前3大為以色列（33億）、埃及（13億）及約旦（4億2500萬），而台灣國內生產毛額（GDP）比這3個國家都高出許多。

報導表示，葛瑞姆與其他撥款委員目前提議提供台灣至多20億美元FMF貸款，與NDAA授權貸款金額相同，並計劃在2023年度撥款法案中撥8000萬美元來支應這筆費用。

不過，參、眾兩院外交大老看法不同。

參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）及共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天偕同眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）及共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul），聯名致函兩院兩黨領袖，呼籲至少撥5億美元軍援給台灣。

他們表示，FMF計畫是美國安全工具的核心，卻長期資金不足，且僅不到5%的錢是用來支持美方在印太與東歐關切的外交政策重點。

他們強調，如俄烏戰爭所示，美國有必要在衝突爆發前，就提供夥伴戰略與長期性安全援助。「台灣面臨的威脅既急迫且史無前例的巨大，若要因應此威脅，我們必須動用所有工具，但要以正確方式使用它們。」