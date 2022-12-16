雖說冬天的基隆海岸因為東北季風影響，總是溼溼冷冷，但海洋科學博物館開設了「小小博物學家-小庭船長的船舶教室」課程，由潮境方舟1號的女船長簡汝庭親自在船上，帶小朋友知道許多與船舶及航海有關的知識與體驗。

海科館表示，受到很多民眾歡迎的「潮境方舟遊」隨著東北季風的到來，因北部海面浪高均超過1米，考量乘船的安全與舒適度，於冬季暫停海上行駛，並於今年10月將「潮境方舟1號」由海上登「陸」，暫停放於海科館大客車停車場，靜待春、夏時期風平浪靜後再行出海。

海科館的潮境方舟1號化身船舶教室，帶民眾瞭解更多船舶相關知識。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

登「陸」的「潮境方舟1號」也化身為陸上的船舶教室，除了船舶展示外，於假日也成為「小小博物學家-小庭船長的船舶教室」，這課程自11月開辦後已吸引許多民眾和親子團體的參與。

「小小博物學家-小庭船長的船舶教室」由駕駛潮境方舟的女船長簡汝庭親自在船上帶大家認識「船舶小知識」，實際細看船上有哪些設施及其功能，也包括有港口、港灣認識和分享開船的小點滴等。

船舶教室課程也結合有繩結與環保手作的「傘繩手環飲料提袋DIY體驗」，透過玩繩結變化出可當作手環飾品且兼具有水壺提袋的功能的物件。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

另外，也帶民眾了解如何避免船擱淺、要如何判斷船頭與船尾的吃水深度和漲退潮等知識，課程也結合有繩結與環保手作的「傘繩手環飲料提袋DIY體驗」，透過玩繩結變化出可當作手環飾品且兼具有水壺提袋的功能的物件，課程有趣與活潑適合全齡層，互動中讓參加的民眾收獲滿滿。

船舶教室課程也結合有繩結與環保手作的「傘繩手環飲料提袋DIY體驗」，透過玩繩結變化出可當作手環飾品且兼具有水壺提袋的功能的物件。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

小庭船長提到，曾有小朋友在課程中提問：「為什麼船綁在碼頭不會撞在一起？」小庭船長指出船上的船頭繩為防止船往後移動，船尾繩則是防止船向前移動，兩側繩則可防止船側邊移動也可避免被風浪吹開，因此繩結不能打太鬆與太緊，同時繩結的綁法也很重要，小庭船長笑稱通常「稱人結」的綁法即可打天下。而船上的設施設備，如航行燈、碰墊、舷外機、羊角、繫纜椿等都是船上必要的配備與設施，這都可在登上潮境方舟後看到以及了解各具有的重要性與用途。

本周末海科館也在主題館5樓階梯舞台進行「樂來海科」活動，邀請曾在各地演出暨連續獲得基隆市文化局傑出演藝團隊肯定的「雨韻合唱團」在海科館進行表演，將有多首中英好聽的歌曲與民眾分享！邀請民眾參與不一樣的海洋邂逅！