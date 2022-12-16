民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農。(本報資料照)

王鴻薇確診改打空戰！吳怡農痛批遭國民黨嗆膿包 羅智強反舉「這人」狠酸：有什麼好抱怨的？

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農接連拋出松山機場遷建、延長兵役以及雙語教學政策，連番遭到藍營批評，更批他是「膿包」，吳直言不能接受。國民黨台北市議員羅智強反批，這次大家都是針對吳怡農言行來檢驗，要吳「進了廚房就不要怕熱」。

吳怡農遭到國民黨文傳會副主委黃子哲轟，吳的政見並不成熟，外界稱吳怡農是「草包」，其實是「膿包」，讓他直呼「國民黨主管言行這麼不入流，我完全不能接受」。

羅智強今代替確診的國民黨立委補選參選人王鴻薇，到民權建國路口站點街講，他受訪時說，如果吳怡農自己不是膿包，就不用怕人家說他是膿包，基本上進了廚房就不要怕熱，如果吳怡農對於大家對他的監督或檢驗這麼不舒服的話，那該去問問看過去被民進黨霸凌的人，都承受各式各樣的人身攻擊，包含王鴻薇，相信王鴻薇受到的霸凌也非常多。

羅智強說，事實上，這次都是檢驗吳怡農的言行，所以吳怡農不要抱怨了，「你去看看賴清德吧，你們的網軍威風到連賴清德都被打成中共同路人，那請問你還有什麼好抱怨的呢？」