針對近期大陸防疫政策不斷優化，將對大陸經濟走勢有何影響，大陸國家發展改革委新聞發言人表示，大陸經濟經受住超預期衝擊因素的影響，展現出較強韌性和潛力；隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，大陸經濟增速有望持續回升。

彭湃新聞報導，該發言人指出，從目前掌握的情況看，大陸疫情反彈對11月經濟穩定恢復造成一定影響，消費、服務業發展受到制約，外貿進出口出現回落，製造業企業預期有所走弱。

但該發言人也稱，面對新情況新挑戰，落實優化疫情防控二十條和新十條等措施，不斷提升防控的科學性、精准性，有利於暢通經濟迴圈、促進市場需求恢復；同時，加力實施穩經濟一攬子政策和接續措施，扎實推進政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款和財政貼息、擴大製造業中長期貸款投放等落實落地。

該發言人強調，總的來看，大陸經濟經受住超預期衝擊因素的影響，展現出較強韌性和潛力，發展品質穩步提升，就業物價基本平穩，經濟回穩向好的趨勢沒有改變。隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，大陸經濟增速有望持續回升。

不過，該發言人也提醒，同時，大陸也注意到，當前大陸經濟發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能減弱，促進經濟持續恢復還需要付出艱苦努力。

該發言人表示，下一步大陸國家發改委將堅持穩中求進工作總基調，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作；也將持續推進穩經濟一攬子政策和接續措施落地見效，積極擴大有效投資，促進重點領域消費加快恢復發展，加大對中小微企業和個體工商戶的支援力度。