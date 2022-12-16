知名主播夫妻岑永康、張珮珊過去曾在同家電視台服務，近年轉戰綜藝領域，今(16日)稍早，岑永康曬與李濤、李艷秋夫妻等人聚餐的照片，讚李濤夫妻結婚邁入40周年，而他和張珮珊明年元旦正逢結婚22年紀念日，要向前輩看齊，夫妻倆也決定啟程到南極度過特別的結婚紀念日，引來粉絲滿滿祝福。

岑永康稍早曬出與李濤夫妻合影，寫下：「今晚，漫步在雲端。恭喜濤哥、艷秋姊40年結婚紀念，我跟珮珊邁入22年，立正，向前看齊！！」，照片中除了兩對夫妻外，還可見政論節目主持人董智森，岑永康偷偷爆了董智森的料，稱他「恭喜終於開始用智慧手機」，並透露主因是董智森長期以來用的黑白機壞了，沒人願意修，才讓董智森不得不跨入「智慧時代」。

岑永康夫妻和李濤夫妻合影。（圖／翻攝自岑永康臉書）

岑永康接著曬出和老婆在機場的照片，宣告將赴南極旅行，他回憶過去求婚時戶頭只有10萬台幣，只能付喜帖、餐廳訂金，但他當時就答應張珮珊要天涯海角到處走，幸好太太當時相信他，而他也說到做到，婚後努力賺錢逐步實踐夢想，「這次我們要走到世界的『盡頭』~~南極，你若問，那世界的『開端』在哪裡？我會說，與妳相遇的那一刻，地點早已不重要」，並自嘲情話太噁，自己都快吐了。

岑永康爆料董智森（後排右1）終於換了智慧型手機。（圖／翻攝自岑永康臉書）

岑永康說，這回接近兩個月的旅行，身心都是挑戰，會從南美洲一直玩到南極，「當地現在是永晝，24小時都是太陽天，行程剛好碰上我們元旦的結婚紀念日，這一天可以過整整24小時」，後半段旅程會跟孩子會合，而南美洲現在是夏天，南極仍是零度，因此行李箱裡什麼衣服都要有，幸好後半段可以跟孩子會合，全家人可以交換衣服穿，引來網友按讚羨慕，還有人留言說：「可以躲進行李箱跟嗎」。