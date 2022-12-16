挪威央行周四將基準利率上調25基點(1碼)，利率來到2.75%、為近13年的新高水準。央行在聲明中還表示，由於通膨仍高於目標水準，預計2023年第一季「極有可能」再次加息。

此前路透調查24名分析師，除了一人認為不變除外，其餘皆預測會升息25基點。

挪威央行行長Ida Wolden Bache指出：「我們預期明年政策利率將在3%左右的水準」。關於3%的預測，行長說：「未來的經濟發展前景存在很大的不確定性，而且利率可能高於、也可能低於這個水準」。

挪威克朗的美元匯率此前為10.44，在宣布升息後，升至1美元兌10.37挪威克朗。

行長進一步指出，如果挪威升息幅度顯著小於其它主要國家，將對挪威克朗造成負面影響。「如果挪威克朗變弱了，那將造成進口產品的價格上漲，並將推高挪威的通膨前景」。

挪威11月的核心通膨率放緩到5.7%。但是央行將2023年核心通膨預期從此前的4.8%上調到5.2%。