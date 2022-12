拜登政府周四宣布將長江存儲和21家中國主要的人工智慧(AI)晶片公司等共35個中國實體以及長江存儲一家日本子公司,列入被稱為「實體清單」(entity list)的貿易黑名單,擴大對中國晶片業的打壓。同時,美國政府將27家中國實體從其「未經核實清單」中刪除。

長江存儲被列入貿易黑名單,是因為美方擔心這家中國最大的記憶體晶片廠可能將美國技術轉移給此前被列入黑名單的華為技術和海康威視。根據聯邦公報,長江存儲被列入貿易黑名單後,其供應商在未經美方許可下,不得向該公司提供美國產品與技術。這類許可通常取得不易。

●新納入實體清單

拜登政府將35家中國實體和長江存儲一家日本子公司列入美國的「實體清單」,分別為:

長江存儲(Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.)

長江存儲日本公司(Yangtze Memory Technologies (Japan) Inc.)

安徽寒武紀信息科技(Anhui Cambricon Information Technology Co., Ltd.,)

中航工業航空複合材料特種結構研究院(AVIC Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites,)

安洲國際集團(AZUP International Group Co., Ltd.)

北京華天海峰科技股份有限公司(Beijing HiFar Technology Co., Ltd.)

北京機械工業自動化研究院有限公司(Beijing Machinery Industry Automation Research Institute Co., Ltd.,)

北京合眾思壯科技有限公司(Beijing UniStrong Science & Technology Co., Ltd.)

北京銀景戰略科技有限公司(Beijing Vision Strategy Technology Co., Ltd.)

寒武紀香港(Cambricon Hong Kong Co., Ltd)

寒武紀崑山信息技術有限公司(Cambricon Kunshan Information Technology Co., Ltd.)

寒武紀行歌南京科技有限公司(Cambricon Jixingge Nanjing Technology Co., Ltd.)

寒武紀南京信息技術有限公司(Cambricon (Nanjing) Information Technology Co., Ltd.)

寒武紀科技股份有限公司(Cambricon Technologies Corporation Limited)

寒武紀西安集成電路有限公司(Cambricon Xi'an Integrated Circuit Co., Ltd.)

寒武紀科技股份有限公司(Cambricon Technologies Corporation Limited)

電科雲(北京)科技有限公司(CETC Cloud Beijing Technology Co., Ltd.)

中電萊斯信息系統有限公司(CETC LES Information System Group Co., Ltd.)

中國電子科技集團公司第二十八研究所(China Electronics Technology Group Corporation No. 28 Institute)

中國科學院計算技術研究所(Chinese Academy of Sciences Institute of Computing Technology)

廣東琴智科技研究院有限公司(Guangdong Qinzhi Technology Research Institute Co., Ltd.)

合肥兆芯電子有限公司(Hefei Core Storage Electronic Ltd.)

信息系統工程重點實驗室(Key Laboratory of Information Systems Engineering)

南京艾溪信息科技有限公司(Nanjing Aixi Information Technology Co., Ltd.)

南京萊斯網信技術研究院有限公司(Nanjing LES Cybersecurity and Information Technology Research Institute Co., Ltd.)

南京萊斯電子設備有限公司(Nanjing LES Electronic Equipment Co., Ltd.)

南京萊斯信息技術股份有限公司(Nanjing LES Information Technology Co., Ltd.)

深圳鵬芯微集成電路製造有限公司(PXW Semiconductor Manufactory Co., Ltd.)

上海寒武紀信息科技有限公司(Shanghai Cambricon Information Technology Co., Ltd.)

上海集成電路研發中心(Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center)

上海微電子裝備(集團)股份有限公司(Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co., Ltd.)

上海索為信息科技有限公司(Shanghai Suowei Information Technology Co., Ltd.)

蘇州寒武紀信息科技有限公司(Suzhou Cambricon Information Technology Co., Ltd.)

溧陽二十八所繫統裝備有限公司(System Equipment Co., Ltd. of the 28th Research Institute (Liyang))

天津天地偉業科技有限公司(Tianjin Tiandi Weiye Technologies Co., Ltd.)

雄安寒武紀科技有限公司(Xiong’an Cambricon Technology Co., Ltd.)

北京中科新聯科技有限公司(Zhongke Xinliang (Beijing) Technology Co., Ltd.)(2-1)