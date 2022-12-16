家庭是每個人最早接觸的社會團體，亦是舉足輕重的角色，故家庭暴力防治極為重要。內政部警政署對去年表現優異的家防官頒發「2021年婦幼安全工作績優員警」，由六龜分局翁福壽、楠梓分局黃智裕、鳳山分局呂緯濬3人獲獎。高雄市警察局長林炎田表示，在婦幼保護工作領域中，將持續建構、強化婦幼安全環境與生活空間。

家庭是每個人最早交處的社會團體，亦是任何人的人格特質搖籃，若人長期處在家庭暴力下成長，易造成人格上的缺陷，進而成為社會的不定時炸彈。

翁福壽去年間深夜獲報，稱有哥哥到弟弟家潑灑汽油，並揚言點火，他立即到場處理，協助安撫哥哥情緒，待哥哥冷靜後坦承犯行，訊後依公共危險罪現行犯送辦。後來翁評估哥哥有多項前科且有酗酒，評估再犯性極高，隨即替弟弟及家屬聲請緊急保護令並獲核發，保障他們人身安全。

黃智裕去年間清晨獲報，有妻子不滿遭丈夫指責拋夫棄子在外遊玩，後遭妻子設局，遭多人持球棒、角鐵等械具毆打，並破壞丈夫汽車後揚長離去，黃當日原為休假日，仍立即銷假返回處理，後協助被害丈夫聲請緊急保護令獲核，並向妻子執行保護令及嚴正約制告誡不得再犯。

呂緯濬去年深夜獲報，7旬老翁因妄想妻子外遇，購買鋁棒放於家中，家屬擔心有不測，呂隨即聯繫衛生局心衛社工，一同家訪，後經評估老翁精神狀況有異常，呂隨後運用技巧勸說老翁就醫，順利護送至醫院住院，接受為期數月的完整療程，緩解妄想症狀。

林炎田表示，期勉同仁在婦幼保護工作領域中，以受害人為中心，發揮同理心並用心傾聽需求，妥善服務及協助，對於加害人嚴正約制、追究犯行，持續建構、強化婦幼安全環境與生活空間，保障市民婦幼人身安全及權益，成為維護社會安定的力量。

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