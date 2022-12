●從「未經核實清單」排除

拜登政府從未經核實清單中刪除27家中國實體,這表示美國出口商在向中國實體出貨之前,將不再需要額外進行盡職調查。拜登政府此舉意味著大打貿易和科技戰的這兩個全球最大經濟體之間,在某種程度上已經重啟合作。

根據美方規定,若外來阻力導致美國官員無法對「未經核實清單」上的企業進行產品最終用途的實地稽查,美方得以在60天後啟動程序,將這些實體改列「實體清單」。

獲美方從「未經核實清單」中移除的27家中國實體如下,其中長江存儲和上海微電子裝備改列實體清單。

長江存儲(Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.)

上海微電子裝備(集團)股份有限公司(Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co., Ltd.)

北京北方華創磁電科技有限公司(Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd)

中檢南方電子產品檢測有限公司(CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd)

北京高壓科學研究中心(Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research)

長春國科精密光學有限公司(Changchun National Extreme Precision Optics Co., Ltd)

中國地質科學院礦產資源研究所(Chinese Academy of Geological Sciences, Institute of Mineral Resources)

中國科學院化學研究所(Chinese Academy of Science (CAS) Institute of Chemistry)

東莞德潤光學科技有限公司 (Dongguan Durun Optical Technology Co., Ltd.)

佛山華國光學器材有限公司(Foshan Huaguo Optical Co., Ltd.)

廣東工業大學(Guangdong University of Technology)

廣西銦泰科技有限公司(Guangxi Intai Technology Co., Ltd.)

廣西玉柴機械有限公司(Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.)

廣州海目星激光科技有限公司(Guangzhou Hymson Laser Technology Co., Ltd.)

鶴山得潤電子科技有限公司(Heshan Deren Electronic Technology Co., Ltd)

湖北龍昌光學有限公司(Hubei Longchang Optical Co., Ltd.)

湖北興福電子材料有限公司(Hubei Sinophorus Electronic Materials Co., Ltd)

崑山恆瑞誠工業科技有限公司(Kunshan Heng Rui Cheng Industrial Technology)

上海帆晟光電科技有限公司(Shanghai Fansheng Optoelectronic Science & Technology Co., Ltd.)

上海科技大學(ShanghaiTech University)

南方科技大學機械與能源工程系(Southern University of Science and Technology, Department of Mechanical and Energy Engineering)

中國科學院大學化學學院(University of Chinese Academy of Sciences, School of Chemical Sciences)

上海理工大學(University of Shanghai for Science and Technology)

先導先進材枓股份有限公司(Vital Advanced Materials Co., Ltd.)

武漢聚合光子技術有限公司(Wuhan Juhere Photonic Tech Co., Ltd.)

藥明生物(上海)有限公司(Wuxi Biologics (Shanghai) Co., Ltd.)

中山雲想光學有限公司(Zhongshan Thincloud Optics Co., Ltd.)(2-2)