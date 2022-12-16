房屋買賣涉及龐大金額，有購售屋需求的民眾一定要多方徵詢不同房仲意見，透過比較各方業者的專業分析，才能從中挑選誠實專業的業者為自己服務，降低自己遭到黑心房仲坑騙的可能。永慶房屋蔡承恩經紀人的一位客戶，自己的房屋就差點遭到房仲賤賣。所幸蔡承恩及時發現，提供完整行情資訊給客戶，客戶這才發現自己的房屋差點被賤賣，損失恐高達250萬元！「這可是我下半輩子的生活費！」

黑心房仲空口估價 低估高達250萬元！

蔡承恩表示，他在網路上發現自己服務的社區中，有一棟房屋正在出售，但是開價遠低於當時市場行情，而且不只便宜、幾乎是以賤價出售。「當時我覺得很奇怪，那間房屋總共30坪，卻開價800萬元出售，換算下來每坪才26.6萬而已；但是周遭類似條件的房屋，每坪都有33-36萬元的水準，一來一往之間就差了200-280萬元。」

本著服務的精神，蔡承恩經紀人輾轉聯繫上屋主，想了解屋主的售屋動機和房屋狀況。屋主向蔡承恩表示，屋子本身沒什麼問題，只是因為自己退休的緣故，想要把房屋賣掉取得下半輩子的生活費，於是找上過去曾有一面之緣的房仲協助售屋。該名房仲向屋主表示，若是要儘速出售房屋取得資金，建議以總價800萬的價格出售。屋主想說既然是房仲的建議，就信任其說法並委託他協助售屋。

永慶誠實揭露行情資訊 屋主才驚覺差點受騙

蔡承恩連忙向屋主表示，屋主的房屋在市場行情上有著每坪33-36萬元的價值，總價大概在1000萬元至1080萬元，800萬元的開價就算是急售也太賤價了。蔡承恩又問屋主，對方是否有提供實價登錄資訊給您參考？屋主詫異地表示，該名房仲只對他口頭開價，任何資訊都沒有提供。蔡承恩立刻提供「誠實房價報告書」，向屋主說明房屋周遭的成交行情資訊，屋主這才發現自己的房屋險遭賤賣！

後續屋主便委託蔡承恩經紀人協助售屋。透過永慶房屋的聯賣優勢，蔡承恩在一周內就找到合適的買家，最終順利以每坪35萬、總價1050萬元成交，挽回高達250萬元差價。得知成交後的屋主，忍不住不斷感謝蔡承恩，表示自己的下半輩子就靠這筆錢過活了，幸好沒有被黑心房仲以賤價賣掉。

小心成為黑心房仲下手目標 多加詢問才是良策

蔡承恩指出，許多黑心房仲往往利用民眾的信任，先是誇耀其購售屋能力，再以口頭方式為消費者估價，卻不提供實際成交經歷和實價登錄資訊以資佐證。部分有買賣屋需求的長者或弱勢族群，更是因為不熟悉當今的科技工具查閱行情，更容易成為黑心房仲下手的對象。

消費者若要避免類似情事，最簡單的方式就是主動詢問多家房仲業者，請他們提供完整實價登錄行情資訊、並比較房仲業者所提供的資訊是否有刻意隱瞞的狀況。永慶房屋為保護消費者權益，不僅經紀人無法自行挑選呈現的實價登錄資訊，更提供消費者「真房價保證」，宣示不炒房、不與投機客配合，如有違反，最高賠償賣方4倍服務費、買方400萬元。永慶房屋會持續以捍衛消費者權益為己任，提供消費者透明完整的房市資訊。