民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農昨表示，深深感受到對手陣營全黨在打一人，似乎把他當作稻草人，對他抹黑、造謠。對手國民黨參選人王鴻薇直言，吳怡農根本不知道什麼叫被抹黑，且對台北真的很不熟，對於立委的工作顯然完全沒有做好任何的準備。

王鴻薇說，吳怡農應該要有基本的認知，所有提出的公共政策本來就該被討論、被檢驗，如果政策被檢驗就叫被抹黑，那麼吳怡農根本不知道什麼叫被抹黑。

王鴻薇表示，最近她對吳怡農提出的松山機場遷建、或是全英語教學提出質疑，而這些政策真的有很多可以討論的地方，吳怡農根本不知道台北的雙語教學到什麼程度，「所以他跟台北真的很不熟」。

王鴻薇反問，這樣的一個討論叫抹黑嗎？如果連公共政策都不能質疑，連討論都叫抹黑的話，那她想請問吳怡農：「你可以成為一個傾聽民意，可以跟人家一起協調討論的立委嗎？那我想你對於立委的工作，顯然完全沒有做好任何的準備。」