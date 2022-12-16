新北市環保局針對轄內低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民，提供一年份專用垃圾袋的費用，預計12月26日至明年1月19日，於環保局公告地點發放專用垃圾袋兌換抵價券，補助金額為每人189元，預估嘉惠13萬7813人。環保局近日已陸續寄發通知單，符合補助資格者若未收到，可向戶籍所在地區的清潔隊洽詢。

環保局表示，新北市自2011年起發放專用垃圾袋抵價券，至今共約有125萬人次民眾受惠。而專用垃圾袋抵價券發放金額即依前年度每人每年購買專用垃圾袋費用計算，今年度發放金額為每人189元。

本次抵價券發放期間為12月26日至明年1月19日，周一至周五上午8時30分至下午4時30分，逾期未領不補發，發放地點於各區清潔隊，另為便利民眾領取，板橋區、三重區、中和區及貢寮區部分里辦公處亦將協助發放。

環保局提醒，為讓受補助者都能了解發放資訊，今年仍採郵寄方式寄送通知單至民眾通訊地址，但民眾仍須前往戶籍所在地領取，並記得攜帶通知單（如符合補助資格的民眾若未收到通知單，請攜帶新北市社會福利資格證明）、身分證及印章（代領者需攜帶本人、受補助者之身分證明文件及印章）。

環保局補充，抵價券可在本市4387處專用垃圾袋代售點使用，使用期限至明年12月31日，民眾可依自身需求折抵所需規格的專用垃圾袋費用，但提供的抵價券額度需一次購足專用垃圾袋、無法找現金。

各區領取地點詳見環保局公告地點，相關資訊同步公佈於環保局網站及新北樂圾車網站，若有任何問題，可來電環保局清潔維護科，或撥隨袋徵收免付費洽詢專線0800-085-350。

環保局表示，為使補助方式更便民，明年度起將改以匯款方式補助垃圾清除處理費，補助費用預計於每年7-8月份匯入受補助對象的郵局帳戶，屆時請耐心等候並留意個人帳戶資訊。另提醒民眾，環保局不會主動以電話語音、簡訊方式索取匯款帳戶等個人資料，若遇上述情形或有任何疑義，請先電洽環保局(02)29532111查詢，或撥打165反詐騙專線。