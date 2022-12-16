高雄一名22歲徐姓男子15日到銀行辦理掛失補發，並準備提領80萬的現金，但行員發現徐男的帳戶當天就有14筆款項匯入，相當異常，因此報警協助。員警到場時徐男辯稱款項是朋友匯的或者是工程款，但仍無法交代14筆款項的來源，警方將徐男帶回派出所詢問後，徐男才承認自己抗拒不了3成5的高報酬誘惑當上車手，還抱怨都是上游多匯了30萬卻沒說，害他露出馬腳。警方依洗錢防制法罪將徐男送辦。

徐男到銀行臨櫃辦理存摺掛失補發，但機警的行員發現，15日當天徐男的帳戶就有14筆金額匯入，總金額達113萬元，於是行員與徐男核對金流來源，徐男卻講不出個所以然，於是行員報警處理。

警方到場後，行員再次與徐男確認金流以及帳戶餘額，徐男解釋匯入的錢都是朋友給的或是工程款，但徐男說出的帳戶餘額是80萬元，與存摺上的110萬元不同，於是警方將徐男帶回派出所了解。

徐男到派出所後，警方發現徐男手機裡有多通與上游的通聯記錄，加上金流來源與餘額全都兜不攏，馬上就識破徐男的車手身分，徐男遭識破後也只能坦承自己在12月時因朋友介紹，間接認識詐騙集團的上游，對方開出3成5的報酬，讓他忍不住心動淪為車手。

徐男將自己名下的銀行帳號、網銀密碼及提款卡等交由上游使用，沒想到會因為上游沒交代清楚餘額，多匯了30萬元，害他露出馬腳，讓徐男相當不爽。警方依洗錢防制法罪將徐男送辦。